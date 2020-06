Calciomercato Juventus, richiesta shock | Rifiutati 140 milioni!

Svelato un clamoroso retroscena nella trattativa per il top player del Borussia Dortmund, Jadon Sancho: rifiutata una maxi offerta

La Juventus continua a lavorare anche in vista del futuro ed osserva i possibili talenti da cercare di inserire in rosa. Dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione che svela un retroscena sul futuro del giocatore su cui avrebbe messo gli occhi anche Fabio Paratici. Il club proprietario del cartellino avrebbe rifiutato un’offerta stellare per il giovane talento che fa impazzire i top club europei..

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, UFFICIALE: lascia l’Atletico Madrid

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Svelata la scelta

Potrebbe interessarti anche >>> Milan, riecco Ibrahimovic | Nuovi esami a breve

Calciomercato Juventus, il Dortmund rifiuta 140 milioni per Sancho

Il calciomercato europeo potrebbe infiammarsi intorno al nome di Jadon Sancho. Il giovane attaccante del Borussia Dortmund in questa stagione ha attirato su di se l’interesse di molti top club europei tra cui Juventus e Real Madrid. La squadra che però sembrerebbe essere disposta a tutto per il classe 2000 sarebbe il Manchester United.

Il club inglese vorrebbe portare il talento ventenne in squadra per affidargli il pesante ruolo di nuovo Cristiano Ronaldo. Infatti, da quando il portoghese ha lasciato lo United nel 2009 la squadra inglese ha faticato a trovare una nuova stella. Secondo quanto riportato da ‘AS’ però, il Borussia Dortmund sembrerebbe fare muro alla squadra inglese e nella scorsa sessione invernale di mercato avrebbe rifiutato ben 140 milioni di euro dalla società di Premier League. La volontà del giocatore sarà sicuramente una chiave importante per il futuro, visto che potrebbe voler fare il salto di qualità in un top club. Speranze dunque ancora aperte per Real Madrid e Juventus, anche se le richieste del club tedesco sembrerebbero proibitive.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, futuro Pjanic | Sprint del top club