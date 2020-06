La bomba di mercato per la Juventus arriva direttamente dalla Spagna. Svelata la scelta di Cristiano Ronaldo riguardo il suo futuro!

È stata una grande stagione fin qui per Cristiano Ronaldo, che ha trascinato la Juventus in campionato realizzando ben 21 reti nelle 22 gare da lui disputate. Il fenomeno portoghese ha confermato di essere ancora uno dei più forti calciatori del mondo e vuole continuare a vivere delle annate importanti da protagonista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big apre | Super affare con il Barcellona

Cristiano ha in mente ora un solo obiettivo principalmente, che è quello che riguarda la Champions League. La Juventus ha perso per 1-0 nella gara di andata degli ottavi di finale contro il Lione e ad agosto, con la ripresa della competizione più importante per club, si proverà a cancellare questo risultato negativo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, asse con Raiola | C’è una nuova stella nel mirino

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo scontento: può lasciare presto i bianconeri

Dalla Spagna però ripercorrono il suo cammino in Italia e lanciano una bomba. Secondo quanto riportato da Don Diario, infatti, il portoghese sarebbe pronto a lasciare la Juventus a due anni di distanza dall’acquisto dei bianconeri per una cifra pari a 117 milioni di euro complessivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena in attacco | Vogliono tenerlo!

La testata giornalistica riporta che Cristiano Ronaldo non sarebbe contento di giocare per la ‘Vecchia Signora’ e starebbe già pensando di dire addio alla Serie A, visto che a Torino non sarebbe del tutto felice.

CR7, dunque, proverà a vincere i trofei più importanti nei tre mesi estivi ma non è esclusa una partenza al termine della stagione attuale.