Continua ad essere in bilico il futuro di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus che è seguito dai top club. C’è lo sprint!

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che è pronta a tornare in campo per vivere una seconda metà di campionato da protagonista. I bianconeri sono al primo posto in classifica a un punto di vantaggio dalla Lazio mentre in Champions League dovranno ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nella gara di andata degli ottavi di finale.

La squadra allenata da Maurizio Sarri non ha sempre brillato in questi mesi e alcune prestazioni poco convincenti hanno portato a delle riflessioni da parte della società, che ha lavorato sul mercato sia in entrata che in uscita in queste settimane di sosta.

Calciomercato Juventus, futuro Pjanic in bilico: il PSG accelera

Un calciatore che ha deluso le attese fin qui è Miralem Pjanic. Il bosniaco recita un ruolo principale nello stile di gioco richiesto da Maurizio Sarri, essendo il fulcro della manovra bianconera. Dopo un buon avvio di stagione però c’è stato un calo vistoso settimana dopo settimana e ora il centrocampista centrale è finito sul mercato.

Tra i club interessati ci sarebbe il PSG, che come riporta ‘Sport.es’ starebbe complicando la partenza di Neymar verso il Barcellona, altro club interessato a Pjanic, e sarebbe pronto a trattare per cercare di portare il bosniaco in Francia. In questo modo, con la lotta tra i due top club, il prezzo del classe 1990 potrebbe aumentare.

Leonardo aveva già provato l’estate scorsa a strappare Pjanic alla Juventus e potrebbe fare un nuovo tentativo nei prossimi mesi.

