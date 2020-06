La Juventus sarebbe vicinissima a chiudere il prossimo colpo per l’attacco da regalare a Maurizio Sarri: top player del Barcellona ad un passo

La Juventus non vede l’ora di tornare in campo per cercare di raggiungere ogni obiettivo prefissato ad inizio anno. Nel frattempo il club bianconero, soprattutto nella figura di Paratici, starebbe proseguendo le trattative per i top player in vista della prossima stagione. I colloqui con il Barcellona si sarebbero fatti sempre più fitti con la possibilità di apertura per il top player blaugrana.

Calciomercato Juventus, Dembele sempre più vicino

Come svelato dall’edizione odierna de “El Mundo Deportivo” la Juventus non sarebbe soltanto interessata al centrocampista brasiliano del Barcellona Arthur Melo. Il club bianconero avrebbe chiesto informazioni per l’esterno offensivo francese Ousmane Dembele. L’obiettivo sarebbe quello di ringiovanire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri con innesti davvero di qualità in vista della prossima stagione.

E così la Juve ha provato a spingere per il talentuoso giocatore blaugrana durante le conversazioni con il Barcellona per la trattativa Arthur-Pjanic. I bianconeri vorrebbero conoscere perfettamente il suo stato di forma visto che Dembele tende ad infortunarsi nel corso della stagione a causa di un fisico esile.

Attualmente il francese sta recuperando da una lesione muscolare: la Juve cercherà di capire il suo stato di forma prima di mettere sul piatto la cifra richiesta dal club catalano. L’idea sarebbe quello di prelevarlo in prestito proprio perché è perennemente infortunato.

