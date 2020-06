In attesa di ritornare in campo, l’Inter mette a segno il primo colpo di mercato: Marotta ha anticipato la concorrenza di Barcellona e Borussia Dortmund.

L’Inter ha già messo nel mirino il ritorno in campo, previsto il prossimo 13 giugno al ‘San Paolo’ contro il Napoli per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il cammino nerazzurro in Serie A, invece, riprenderà il 21 giugno a ‘San Siro’ contro la Sampdoria. Ora che le prossime sfide sul campo sono state fissate, però, l’Inter non perde tempo e si muove sul mercato: Marotta avrebbe già raggiunto il primo accordo per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, primo colpo di Marotta | Accordo per Vagiannidis

Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.gr’, l’Inter avrebbe trovato l’accordo con Georgios Vagiannidis per la prossima stagione. Il terzino greco classe 2001 avrebbe già firmato con il club nerazzurro, che dovrà versare nelle casse del Panathinaikos un premio di 400 mila euro per la formazione del ragazzo. Un acquisto rivolto al futuro, quello della società meneghina, che nei prossimi mesi lascerà decidere ad Antonio Conte se aggregare subito il terzino alla Prima Squadra oppure se girarlo in prestito.

L’Inter sarebbe riuscita ad anticipare la concorrenza per Vagiannidis: sull’esterno del Panathinaikos, infatti, ci sarebbe stato anche l’interesse di grandi club come il Barcellona ed il Borussia Dortmund. L’accordo stipulato da Marotta con il 2001 prevederebbe un ingaggio di circa 300 mila euro a stagione e avrebbe una durata di quattro anni. Vagiannidis è un ottimo colpo in chiave futuro: dotato di grande gamba, il greco si potrebbe esaltare come esterno alto nel 3-5-2 di Conte.

La rincorsa dell’Inter verso l’eccellenza non si ferma più: i nerazzurri avrebbero già trovato l’accordo per il giovane Vagiannidis, terzino classe 2001.

