Lautaro Martinez potrebbe salutare l’Inter al termine della stagione. La società nerazzurra è alla ricerca di un valido sostituto per l’attacco di Conte

L’Inter non intende stare a guardare. La società nerazzurra cercherà di trovare un sostituto all’altezza per quanto riguarda l’attacco in caso di addio di Lautaro Martinez. Il “Toro” ormai sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Barcellona e così l’Inter potrebbe trovare il suo erede proprio in Serie A.

Calciomercato, post Lautaro: c’è Immobile della Lazio

Come svelato dall’esperto di mercato Santini ai microfoni di Gold 7 l’Inter starebbe pensando ad un bomber in Italia per il post Lautaro: “Il mister X? Si tratta di Ciro Immobile calciatore che, nel recente passato, è stato monitorato dal Napoli di De Laurentiis”.

Nelle ultime due stagioni con la maglia biancoceleste l’attaccante di Torre Annunziata è diventato un goleador implacabile con l’exploit definitivo da tanti mesi. Attualmente capocannoniere della Serie A, il centravanti della Lazio vuole terminare l’annata ancora meglio. Anche il Napoli lo avrebbe messo nel mirino nelle scorse settimane per rinforzare il reparto offensivo della compagine azzurra con il futuro di Arek Milik sempre in dubbio.

In caso di addio di Lautaro l’Inter avrebbe messo nel mirino Immobile: l’operazione è alquanto complessa con Lotito che chiederebbe ameno 60 milioni per il centravanti campano.

