L’Inter si appresta a vivere un mercato infuocato sia in entrata che in uscita: è caccia al bomber, arriva la richiesta del club inglese

È stata una buona annata fin qui per l’Inter, la società nerazzurra ha fatto grandi passi in avanti rispetto alla scorsa annata grazie anche al buon lavoro svolto dalla dirigenza e dal tecnico Antonio Conte. La rivoluzione della scorsa estate ha portato a una crescita importante della squadra che ora vuole affermarsi sempre più in Italia e in Europa.

I nerazzurri, però, potrebbero perdere uno dei pezzi più importanti della propria rosa. Parliamo di Lautaro Martinez, autore di una straordinaria annata che ha attirato l’interesse del Barcellona. Il club Blaugrana è in pressing ormai da diverso tempo ed è pronto a tentare l’assalto finale. In caso di addio, l’Inter si fionderebbe su un nuovo attaccante importante per colmare la sua assenza.

Calciomercato Inter, l’Arsenal ha deciso: Aubameyang parte solo per offerte importanti

Un nome che circola da diverso tempo nell’ambiente nerazzurro è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, che potrebbe sicuramente rappresentare un colpo importante per l’attacco della ‘Beneamata. Strapparlo dall’Arsenal, però, sembrerebbe tutt’altro che semplice.

Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, i Gunners sarebbero intenzionati a trattenere il proprio attaccante fino alla scadenza del contratto che è prevista a giugno 2021. Il suo prezzo è crollato a causa dell’emergenza coronavirus e il club inglese preferirebbe avere dalla sua parte per un altro anno il gabonese piuttosto che svenderlo a cifre inferiori a 20 milioni di euro.

Se dovessero arrivare offerte importanti l’Arsenal potrebbe pensare all’addio, ma poche squadre sarebbero disposte a offrire tanto per un calciatore in scadenza di contratto.

