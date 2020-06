Serie A, l’annuncio dal Governo: “Porte aperte per Juventus-Lazio”

A sorpresa, il match-scudetto Juventus-Lazio potrebbe essere giocato a porte aperte. L’annuncio arriva direttamente dal Governo

L’emergenza coronavirus fa registrare numeri sempre più in calo. Il governo e le autorità sanitarie possono così iniziare ad allentare la presa su determinate misure restrittive arrivare durante il lockdown. Vietato, però, sottovalutare ancora il rischio di contagio. Per questo il calcio ripartirà, sì, ma rispettando norme e protocolli nuovi studiati ad hoc. Dal prossimo 20 giugno la Serie A tornerà in campo e ripartirà la tanto appassionante sfida scudetto tra Juventus e Lazio. Ma intanto dal Governo si apre una nuova straordinaria prospettiva per quanto riguarda proprio il grande match tra bianconeri e biancocelesti.

Juventus-Lazio a porte aperte, dal Governo: “Lasciamo una speranza”

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ha infatti dichiarato di voler concedere l’ingresso al pubblico per la gara tra Juventus e Lazio, in programma il prossimo 20 luglio e quindi ad un mese dalla riapertura del campionato. Il Corriere dello Sport in edicola riporta le sue dichiarazioni: “Lasciamo aperta una speranza”. Anche Gravina, presidente della Figc, spera in una soluzione del genere, con il ritorno dei tifosi sugli spalti. “Confido in un segnale”, ha detto il numero uno della Federcalcio.

Nulla di ufficiale, insomma, ma una possibilità più che concreta se l’annuncio arriva da un membro del governo. La Serie A, dopo una fase iniziale di chiusura al pubblico, potrebbe ritornare a breve con i tifosi a dare la carica sugli spalti.

