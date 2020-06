Dramma Gattuso, scomparsa la sorella dell’allenatore | Aveva 37 anni

Gennaro Gattuso piange la scomparsa della sorella Francesca, appena 37enne e ricoverata dallo scorso 3 febbraio

Dramma per Gennaro Gattuso. La sorella Francesca, 37 anni, non ce l’ha fatta. Il 3 febbraio scorso, come scrive ‘Sport Mediaset’, si era sentita male nella sua casa di Gallarate ed era stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Busto Arsizio dove era stata poi operata d’urgenza. L’allenatore del Napoli ha ricevuto la brutta notizia mentre dirigeva l’allenamento sul campo di Castel Volturno. La redazione di Calciomercatoweb.it si stringe attorno a Gennaro Gattuso e alla sua famiglia.