Il Coronavirus ha colpito anche il Barcellona | Sette positivi!

Nelle ultime ore emerge un retroscena particolare: casi di coronavirus anche nel Barcellona, cinque riguardano i calciatori e due i tecnici

Dopo quasi due mesi dallo stop legato all’emergenza coronavirus di tutte le attività calcistiche, lo sport più seguito al mondo sembrerebbe ormai verso la ripartenza in diverse nazioni. In tanti si stanno muovendo per seguire il modello della Bundesliga, che è tornata in campo ormai più di due settimane fa.

In Italia si ripartirà tra dieci giorni con la Coppa Italia per poi riprendere il campionato dal 20 giugno, mentre la Ligue 1 ha decretato la fine della stagione in anticipo assegnando il titolo al Paris-Saint Germain: è l’unico dei cinque campionati principali d’Europa ad aver optato per questa scelta.

Coronavirus, cinque calciatori e due tecnici del Barcellona hanno avuto il Covid-19

La Liga spagnola sta per ripartire ma, secondo quanto riferito da RAC1, anche lì ci sarebbero state delle difficoltà negli scorsi giorni. La testata giornalistica infatti ha annunciato che ben cinque calciatori e due tecnici del Barcellona sarebbero stati contagiati dal coronavirus nelle scorse settimane.

L’allarme però sembrerebbe già rientrato visto che, secondo le informazioni raccolte da Radio Grupo Godò, i sette tesserati Blaugrana avrebbero ormai recuperato e sarebbero liberi dal virus. La scoperta sarebbe arrivata attraverso gli esami del sangue, quindi dopo averlo sconfitto.

A conferma di ciò c’è il fatto che la squadra del Barcellona si sta allenando normalmente ad eccezione degli infortunati.

