Il reparto offensivo della Juventus potrebbe subire un restyling in estate: non è solo Gonzalo Higuain a poter lasciare Torino nella prossima sessione di mercato. Anche le posizioni di Douglas Costa e di Federico Bernardeschi non sono salde in bianconero, ed entrambi potrebbero essere inseriti in operazioni di scambio. Paratici, infatti, avrebbe dei dubbi riguardo ai due esterni: il brasiliano non convincerebbe per i continui infortuni, mentre l’ex giocatore della Fiorentina non è mai riuscito a conquistarsi la Juventus fino in fondo. In estate i bianconeri potrebbero affidarsi al legame con Raiola per arrivare al figlio d’arte.

Calciomercato Juventus, tentativo per Thuram | Assist di Raiola

Secondo quanto riferito da ‘Le 10 Sport’, la Juventus sarebbe rimasta molto colpita dalle prestazioni di Marcus Thuram e starebbe preparando un’offensiva per la prossima sessione di mercato. L’attaccante francese del Borussia Mönchengladbach è una delle grandi sorprese della Bundesliga: alla sua prima stagione nel campionato tedesco, Thuram ha già messo a referto 10 reti e 8 assist. A giocare a favore della Juventus per l’acquisto dell’attaccante del Gladbach giocano principalmente due fattori: il legame dei bianconeri con Mino Raiola -agente del francese- e il legame della famiglia Thuram con la ‘Vecchia Signora’.

Il padre dell’attaccante, infatti, è Lilian Thuram: grande difensore francese che ha vestito la maglia della Juventus per quattro stagioni. Il figlio è un calciatore completamente differente, un esterno d’attacco dotato di grande atletismo e di ottima tecnica, ma come il padre è molto sensibile riguardo ai diritti civili. Nell’ultimo turno di Bundesliga, Marcus Thuram si è reso protagonista di un omaggio a George Floyd, l’afroamericano ucciso da un poliziotto durante l’arresto. L’attaccante del Gladbach, oltre che sul sociale, potrebbe seguire le orme del padre anche in campo: il suo futuro potrebbe essere bianconero.

