La grande suggestione della Juventus è il ritorno di Paul Pogba: il centrocampista francese è anche un obiettivo del Real, ma avrebbe altre idee.

Il reparto in cui la Juventus ha presentato maggiori difficoltà in stagione è stato il centrocampo: per questo motivo Paratici, oltre all’arrivo di Kulusevski, vorrebbe riuscire a centrare un grande acquisto nel prossimo mercato. Il sogno dei bianconeri è il ritorno di Paul Pogba: da quando ha lasciato Torino nel 2016 per tornare al Manchester United non è più riuscito a trovare la continuità che aveva in bianconero. Riuscire ad arrivare al campione del mondo, però, rischia di essere un’impresa ardua: su Pogba ci sarebbero anche Real Madrid e PSG. Nelle ultime settimane, il francese sembra aver preso una decisione.

Calciomercato Juventus, Pogba rompe gli indugi | Ha aperto al trasferimento!

Fino a poche settimane fa, per la Juventus la concorrenza più forte su Pogba era quella del Real Madrid: nel club iberico il centrocampista potrebbe trovare Zidane, da sempre un suo grande estimatore. Negli ultimi giorni, invece, è cresciuta la candidatura del PSG: secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport’, Pogba avrebbe aperto ad un suo possibile trasferimento al club parigino. L’ex numero ’10’ della Juventus è considerato un idolo in Francia, grazie soprattutto al mondiale vinto nel 2018, e a Parigi potrebbe ritrovare la serenità smarrita sul suolo inglese.

La Juventus, quindi, dovrà continuare con le proprie manovre di mercato avvolgenti: per arrivare a Pogba servirà un’operazione straordinaria da parte di Paratici. Il francese potrebbe essere la pedina perfetta per completare il centrocampo bianconero secondo i dettami tattici di Sarri: una mediana giovane, tecnica e dinamica, come quella composta da Bentancur, Kulusevski e Pogba. Il rischio che questa possa essere una semplice suggestione per la ‘Vecchia Signora’, però, è reale. Il PSG potrebbe avere a disposizione i mezzi finanziari e ambientali per convincere Raiola a portare il suo assistito in Francia.

Il Real Madrid e la Juventus rischiano di essere beffate entrambe per Pogba: sul francese ci sarebbe stato il sorpasso del PSG.

