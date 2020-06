Calciomercato Juventus, la carta dei bianconeri per Jorginho!

La Juventus si concentra sul calciomercato in entrata di pari passo con quello in uscita. Jorginho è la prima scelta: spunta un nome a sorpresa nello scambio

Continuano senza sosta le trattative di calciomercato della Juventus sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Chi potrebbe salutare è sicuramente Miralem Pjanic con il centrocampista bosniaco voglioso di una nuova sfida della sua carriera. Nelle ultime settimane il suo profilo è stato accostato al Barcellona, ma sarebbe stato inserito anche in uno scambio con il Chelsea per arrivare a Jorginho, italo-brasiliano ex Napoli, da sempre pupillo di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, spunta Bernardeschi nell’affare Jorginho

Come riporta anche il tabloid “Daily Mail” la Juventus avrebbe cambiato le carte in tavola inserendo Bernardeschi come contropartita per il faro del centrocampo di Lampard dopo il no di Pjanic. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere nuovi contatti tra i due club per sbloccare definitivamente la situazione. Inoltre, l’esterno offensivo bianconero non ha trovato tanto spazio sotto la gestione Sarri: anche la Roma sarebbe sulle sue tracce per rinforzare il reparto offensivo acquistando un giocatore scontento per rimetterlo in sesto dopo l’exploit alla Fiorentina. Il talentuoso giocatore di Carrara non vede l’ora di dimostrare nuovamente tutte la sua classe cristallina.

Infine, come svelato da diversi giorni dal Mundo Deportivo il Barcellona starebbe decidendo se acquistare o meno il centrocampista bosniaco con l’inserimento di diversi calciatori blaugrana nella trattativa.

Un intreccio di mercato davvero entusiasmante tra Juventus, Chelsea e Barcellona. Chi avrà la meglio?

