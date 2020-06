Calciomercato Juventus, PSG-Dybala | Arriva la scelta

Il PSG continua a studiare nuove mosse per strappare Paulo Dybala dalla Juventus: l’argentino ha le idee chiare, c’è la risposta!

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che ha tenuto a galla tutti gli obiettivi a disposizione e potrà provare a fare bene nel rush finale che inizierà a partire da metà giugno. Si riprenderà con la Coppa Italia per poi procedere con Serie A prima e Champions League dopo.

A impressionare e trascinare i bianconeri in questa stagione, oltre al solito Cristiano Ronaldo, c’è anche Paulo Dybala. L’argentino ha incantato dall’inizio fino allo stop forzato con prestazioni da fuoriclasse assoluto: è sicuramente la miglior annata personale per lui. La ‘Joya’ ha realizzato 13 reti in totale ma in molte gare è stato decisivo anche senza timbrare il cartellino.

Calciomercato Juventus, Dybala risponde al PSG: “No, grazie!”

Le ottime prestazioni di Paulo Dybala hanno portato le big d’Europa ad interessarsi al numero dieci della Juventus. Il PSG sembrerebbe la squadra più in pressing e i francesi starebbero pensando a delle offerte per strappare il classe 1993 dalla ‘Vecchia Signora’.

Paulo Dybala però avrebbe le idee chiare sul suo futuro. L’argentino, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe già ribadito la sua volontà di restare con un “no, grazie” in risposta al club di Ligue 1. I bianconeri hanno in mente un piano per farlo diventare un simbolo.

Sia la Juventus che Paulo Dybala, dunque, non vorrebbero separarsi e sono al lavoro ormai da diverse settimane per provare a far diventare realtà un maxi rinnovo fino al 2025.