Calciomercato Juventus, addio Higuain | Colpo monstre in attacco!

Paratici guarda al futuro e disegna il calciomercato bianconero: la prossima estate, in casa Juventus, può arrivare un colpo stellare

La Juventus 2020/21 cambia pelle rispetto all’attuale formazione allenata da Maurizio Sarri. In attesa che i bianconeri tornino in campo per la ripresa della Serie A, il focus di Paratici resta il mercato estivo. Una sessione di calciomercato che potrebbe regalare sorprese inattese ai tifosi della Juventus per quanto riguarda l’erede di Gonzalo Higuain: nome clamoroso dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, Higuain saluta: sostituto top da Manchester

Gonzalo Higuain e la Juventus si diranno addio nelle prossime settimane. Nella mente dei dirigenti bianconeri il chiodo fisso è la ricerca di un bomber di valore che rimpiazzi il ‘Pipita’, data per scontata la sua partenza. L’ultima pazza idea arriverebbe dalla Premier League, con l’opzione Sergio Aguero che stuzzica la dirigenza juventina. Il ‘Kun‘, in scadenza tra un anno con il Manchester City, potrebbe salutare la Premier League per una nuova avventura in Serie A.

La Juventus punterebbe ad accogliere Aguero in un accordo ‘stile Tevez‘, con almeno due stagioni insieme ad altissimi livelli. Aguero, che compie proprio oggi 32 anni, difficilmente rinnoverà con i ‘Citizens‘ che non hanno intenzione di perderlo a parametro zero nell’estate 2021. Ecco perchè le possibilità di vedere l’ex Atletico vestire la maglia della ‘Vecchia Signora’ sono tutt’altro che remote.

Gli scogli principali sarebbero di tipo economico. Da un lato lo stipendio che supera abbondantemente i 10 milioni a stagione, dall’altro il costo del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La Juventus, dopo averlo cercato in passato, può quindi puntare Aguero per l’estate 2020: l’attaccante del Manchester City è l’ultima idea di spessore per sostituire Gonzalo Higuain.

