Calciomercato Inter, colpo di scena in attacco | Vogliono tenerlo!

La stagione sportiva finirà così ad agosto con le varie competizioni europee. Così anche l’Inter starebbe provando ad allungare il legame contrattuale del giocatore

Saranno mesi davvero bollenti tra la ripresa della Serie A e la sessione di calciomercato che partirà ufficialmente in Italia da inizio settembre. L’Inter starebbe già lavorando alla grande già da diversi mesi, per quanto riguarda cessioni e acquisti in vista della prossima stagione, ma ora si pensa al presente.

Calciomercato Inter, Sanchez ancora nerazzurro

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport l’Inter starebbe pensando ad allungare il prestito di Alexis Sanchez fino al 30 agosto: l’attaccante cileno è ancora di proprietà del Manchester United.

Inoltre, il club nerazzurro potrebbe agire con una mossa a sorpresa per trattenerlo per un’altra stagione, ma tutto dipende anche dal futuro di Lautaro Martinez. Nei giorni scorsi lo stesso Piero Ausilio avrebbe anche lasciato aperto uno spiraglio per quanto riguarda l’addio di Sanchez: “Per molti è giù fuori progetto, per noi invece può essere molto utile”. Per Conte è il partner ideale d’attacco di Lukaku in caso di addio dell’attaccante argentino: il futuro potrebbe riservare qualche sorpresa.

Una nuova ipotesi davvero avvincente per la formazione nerazzurra con lo stesso cileno, voglioso di riscatto dopo una stagione negativa a causa di un grave infortunio che non gli ha permesso di mettere in mostra tutto il suo talento.

