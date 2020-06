La trattativa fra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez potrebbe aver avuto una svolta: in Spagna riportano di un’offerta monstre dei catalani.

La situazione di mercato più delicata dell’intero panorama europeo resta quella relativa a Lautaro Martinez: l’Inter ed il Barcellona continuano a trattare senza sosta per riuscire a portare a termine l’operazione. I nerazzurri non sembrano volersi schiodare dal pagamento della clausola rescissoria, che però i blaugrana non sembrano essere disposti ad esercitare. Il club catalano vorrebbe riuscire a convincere l’Inter inserendo delle contropartite tecniche: dalla Spagna riportano di un’offerta irrinunciabile da parte del Barcellona.

Calciomercato Inter, proposta shock per Lautaro | Offerti Coutinho e Dembelé

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona avrebbe offerto all’Inter un maxi scambio per Lautaro Martinez: ai nerazzurri sono stati proposti i cartellini di Coutinho ed Ousmane Dembelé. In questo modo il club catalano non dovrebbe sborsare un euro per riuscire ad arrivare all’attaccante argentino, ma utilizzerebbe come moneta di scambio due grandi talenti che però non avrebbero più spazio a Barcellona. Per l’Inter si tratterebbe di un’offerta incredibile: perderebbe il Toro, ma aggiungerebbe due top player come Coutinho e Dembelé alla rosa. Per il brasiliano, poi, si tratterebbe di un ritorno in nerazzurro: è stato proprio con il club meneghino che Coutinho ha esordito nel grande calcio. Lo scenario delineato dalla Spagna, però, non appare così semplice da attuare: il valore dei due giocatori proposti dal Barcellona supererebbe quello di Lautaro ed i nerazzurri si potrebbero trovare ad avere un problema a livello di ingaggi.

Nuovo capitolo sul fronte Lautaro Martinez: il Barcellona avrebbe offerto uno scambio secco con Coutinho e Dembelé!

