Ennesimo infortunio in Serie A dopo la ripresa degli allenamenti: arriva il comunicato ufficiale sull’entità del problema

La ripresa della Serie A è ormai ufficiale, ma dopo due mesi senza allenamenti sarà dura per staff e giocatori tornare alla normalità. Gli infortuni infatti sono uno dei problemi che più preoccupa le società italiane. In casa Torino infatti è arrivata la prima tegola per Longo. In allenamento si è fermato il centrocampista granata, Daniele Baselli. La società torinese attraverso una nota ufficiale sul proprio sito fa sapere quali sono gli esiti degli esami a cui è stato sotto posto il giocatore. Il comunicato recita: “Daniele Baselli è stato sottoposto ad accertamenti, post distorsione al ginocchio destro in allenamento. Alla luce di tutte le indagini cliniche e strumentali, la diagnosi è: trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento legamentoso. Il centrocampista verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, nei prossimi giorni, per definire la miglior strategia terapeutica”. Ennesimo infortunio in Serie A che continua a far preoccupare le società italiane in vista delle tante gare che ci saranno fino al termine della stagione. Vedremo quali saranno i tempi di recupero per il giocatore, che ora rischia di finire qui la stagione

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, classifica con algoritmo | Marotta non ci sta