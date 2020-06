L’idea di un algoritmo per la classifica della Serie A non entusiasma l’amministratore delegato dell’Inter: c’è il ‘No’ secco alla proposta

Nei giorni scorsi sono stati varati i programmi per la ripresa della Serie A, che si appresta a tornare in campo a partire dal prossimo 20 giugno. Il presidente Gravina ha detto di avere in serbo un ‘piano B’ ed anche un ‘piano C’ se le cose non dovessero procedere come previsto. L’ultima soluzione estrema per portare a termine il campionato sarebbe, secondo quanto programmato dal presidente della Figc, un algoritmo per stilare la classifica finale dell’attuale stagione di Serie A. La proposta, però, ha creato da subito un polverone.

Marotta: “Algoritmo non è la soluzione”

Si è infatti dichiarato contrario a questo tipo di soluzione Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, le cui parole sono riportate da Gazzetta dello Sport. “L’algoritmo non può essere una soluzione – ha dichiarato l’ad nerazzurro – siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica”. Ancora, il dirigente ex Juventus ha dichiarato: “Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia, e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout”.

Infine Marotta ha concluso: “L’algoritmo non è una soluzione: come può considerare ‘l’imprevedibile’ che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica fino a quel punto”.

