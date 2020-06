La FIGC ha pubblicato il protocollo ufficiale a cui dovrà sottostare la Serie A: svelate le linee guida per la ripartenza del campionato.

Il protocollo della FIGC contenente le linee guida per la ripartenza della Serie A a porte chiuse ora è ufficiale: all’interno degli stadi sarà ammesso un massimo di 300 persone, fra giocatori, staff e addetti ai lavori. Il ritorno in campo è previsto per il prossimo 20 di giugno e la Federazione nella giornata di oggi ha varato il protocollo definitivo riguardo alle norme da seguire per limitare al minimo il rischio di contagio.

Serie A, ecco il protocollo ufficiale della FIGC | Le linee guida per la ripartenza

All’interno del protocollo ufficiale varato dalla FIGC sono contenute le linee guida per la ripartenza della Seria A a porte chiuse, in programma il prossimo 20 giugno. Fra le indicazioni della Federazione c’è anche il divieto di fare la foto di squadra e di stringersi la mano prima delle partite. Inoltre, tutti coloro che non appartengono al gruppo squadra dovranno produrre un’autocertificazione, in cui dichiarano di non aver presentato sintomi da ‘COVID-19’ nei 14 giorni precedenti alla partita, e poi sottoporsi al controllo della temperatura e saturimetro da parte del personale dedicato all’interno dello stadio.

Per quanto riguarda le trasferte, poi, il protocollo prevede che: “andranno evitate le soste ed è preferibile che i calciatori e lo staff vengano distribuiti su due pullman”. Anche all’interno degli spogliatoi dovranno essere seguite determinate norme: “Bisognerà differenziare l’uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra, ad esempio fra titolari e riserve. Inoltre, nessuna ripresa potrà essere effettuata all’interno degli spogliatoi igienizzati”. In merito all’ingresso in campo: “dovrà essere previsto in momenti diversi per evitare una contemporanea occupazione del tunnel o dei corridoi da parte delle due squadre”.

