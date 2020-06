Clamorosa notizia che arriva dal mondo del calcio brasiliano: ben sedici giocatori sono stati trovati positivi al Coronavirus

Il Coronavirus continua ad essere un nemico difficile da sconfiggere anche nel mondo del calcio. I maggiori campionati europei si stanno attrezzando per ripartire, ma in alcune parti del mondo i contagi sono ancora alti. Il Sud-America per esempio, sta subendo una forte ondata di contagi. Come riporta ‘SportMediaset’, nella squadra brasliana Vasco da Gama, sono stati trovati positivi al Covid-19 ben 16 giocatori. I nomi dei giocatori non sono stati resi noti ed il club ha dichiarato in una nota ufficiale: “Questo dimostra solo che stiamo facendo un ottimo lavoro, identificando l’infezione nei nostri atleti il ​​più rapidamente possibile. Questo ci consente di fermare la diffusione del virus”. Notizia che tra l’altro arriva a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti per la squadra brasiliana.

