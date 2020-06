Calciomercato Milan, scambio a sorpresa in Liga | I dettagli

Il calciomercato rossonero vedrà un nuovo innesto, in arrivo la prossima estate: in casa Milan pronto il maxi scambio

Prende forma giorno dopo giorno quello che sarà il Milan 2020/21. Che sia Rangnick o un altro il futuro allenatore rossonero, i movimenti in entrata ed uscita proseguono senza sosta. Gazidis e Maldini si guardano intorno e fiutano l’affare in vista del calciomercato estivo: la dirigenza del Milan pensa allo scambio con un club spagnolo.

Calciomercato Milan, scambio in Liga: le ultime

Un Milan che è pronto a cambiare pelle quello che scenderà in campo nella prossima stagione. Dal tecnico, che difficilmente sarà ancora Pioli, fino ad una rosa che subirà una vera e propria rivoluzione. Si parte dalla difesa con Davide Calabria che rimane in bilico e potrebbe dunque salutare il club che lo ha formato calcisticamente. Classe 1996 ed in scadenza nel 2022, il terzino bresciano piace da tempo al Siviglia che sarebbe pronto a farsi avanti nel futuro calciomercato estivo.

Un asse, quello Milano-Siviglia, che si scalderebbe con uno scambio che accontenterebbe tutti. Il Milan cederebbe Calabria che nella difesa di Pioli ha convinto poco la dirigenza rossonera e, allo stesso tempo, porterebbe a casa un rinforzo di spessore in attacco. Si tratterebbe di Munir El Haddadi, semplicemente noto come Munir, che ha firmato con il club spagnolo la scorsa estate. Spagnolo ma di origini marocchine, Munir è cresciuto nelle giovanili del Barcellona e a 24 anni potrebbe approdare in rossonero.

Uno scambio alla pari, viste le valutazioni quasi identiche dei due giocatori. In questa stagione Munir ha collezionato ben 17 presenze con 7 reti e 3 assist vincenti, dimostrando grande duttilità nel tridente del Siviglia. Situazione in divenire ma il Milan continua la sua corsa ad un colpo di prospettiva in attacco: Munir può arrivare grazie a Calabria.

S.C