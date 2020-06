Calciomercato Juventus, futuro Sarri | Spunta la clausola

Il futuro di Maurizio Sarri è sempre molto incerto. Prima dell’emergenza Coronavirus l’allenatore bianconero è stato nell’occhio del ciclone: c’è la clausola!

Una stagione tra alti e bassi. La Juventus non vede l’ora di ripartire per cercare di trionfare ad agosto in Champions difendendo con le unghie e con i denti il primato in Serie A. Inoltre, la formazione di Maurizio Sarri ripartirà con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan dopo il pari all’andata a San Siro.

Calciomercato Juventus, il futuro di Sarri

Saranno due mesi infuocati per l’allenatore toscano, pronto a giocarsi il tutto per tutto dopo due mesi di momentaneo riposo a causa della pandemia. Come svelato dal giornalista Momblano nel contratto dell’attuale tecnico del club bianconero sarebbe presente anche una clausola: “Sarri finora non ha conquistato gli uomini giusti nella Juventus: i senatori e, mi sento di dire, il presidente Agnelli. E questa è la vera partita di Sarri dei prossimi mesi. Ha 3 anni di contratto, ma c’è una clausola rescissoria”.

Tutto dipenderà, ancora una volta, dai risultati che collezionerà sul terreno di gioco dopo che si ritorna in campo a giugno. Dalla Coppa Italia ai successi in Champions: la sconfitta contro il Lione brucia ancora.

Il futuro di Sarri si deciderà tra giugno ed agosto con la speranza di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

