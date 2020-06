Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sul centrocampo. Sarri sogna il suo pupillo Jorginho ma arrivare al brasiliano non sarà semplice. Complicata anche l’alternativa

Nei piani di Sarri c’è il suo ‘pupillo’ Jorginho. E’ all’italo-brasiliano, già allenato al Napoli e poi al Chelsea, che il tecnico vorrebbe affidare le chiavi del gioco della Juventus, ma strapparlo ad Abramovich sarà tutt’altro che semplice. Anzi l’operazione si presenta piuttosto complicata, se non altro perché i ‘Blues’ partono da una valutazione di 55-60 milioni di euro. I bianconeri potrebbero tentare la strada di uno scambio con Pjanic, anche se ad oggi il bosniaco sembra intenzionato a lasciare Torino solamente per trasferirsi al Barcellona. Il no di Arthur, come sappiamo, ha però fatto saltare (per ora) lo scambio…

LEGGI ANCHE >>> Serie A, UFFICIALE il nuovo calendario | Tutte le giornate

Calciomercato Juventus, a Parigi l’alternativa a Jorginho. Ma…

Il ‘Piano B’ per la cabina di regia juventina conduce a un altro ex Serie A, precisamente all’argentino Leandro Paredes. Sarri è un suo grande estimatore, lo ha sfiorato ad Empoli e adesso non gli dispiacerebbe averlo alle sue dipendenze alla Continassa. Prima dello stop causa emergenza coronavirus, però, l’ex Roma aveva scalato le gerarchie diventando pedina importante della formazione allenata da Tuchel.

Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘todocfichajes’, non a caso, il Paris Saint-Germain non ha intenzione di privarsene, insomma sarebbe pronto a respingere la Juve qualora dovesse provarci in maniera concreta. A meno, ovviamente, di una proposta irrifiutabile, seppur i parigini non è che abbiano bisogno di soldi… Paredes, in scadenza nel 2023, viene valutato sui 50 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, addio Alex Sandro | Maxi affare col Milan

Calciomercato Juventus, futuro Sarri | Spunta la clausola