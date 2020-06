Il calciomercato riserva spesso delle clamorose sorprese, una di queste potrebbe arrivare da Madrid: Juventus ed Inter sono già alla porta.

Il Real Madrid si appresta a fare una grande rivoluzione nei prossimi mesi: l’obiettivo di Florentino Perez sembra essere quello di aprire un nuovo ciclo vincente. Le intenzioni del club iberico potrebbero avere importanti ripercussioni anche sulle squadre italiane, con Juventus ed Inter pronte a raccogliere gli ‘esuberi’ delle Merengues. Non sarebbe la prima volta che dei giocatori lasciati andare dal Real diventino poi dei protagonisti della Serie A: è questo il caso di fuoriclasse come Sneijder, Seedorf, Cambiasso e più recentemente Higuain. La prossima estate un’altra stella potrebbe lasciare la capitale spagnola.

Calciomercato Juventus ed Inter, opportunità per Benzema | Potrebbe lasciare Madrid

La voglia di rifondazione in casa del Real Madrid potrebbe far sorgere delle ottime occasioni per Juventus ed Inter: in particolare, secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, la permanenza di Karim Benzema in Spagna non sarebbe più così certa. Il sontuoso attaccante francese potrebbe cambiare aria e la Serie A sarebbe pronta ad accoglierlo. Per la Juventus potrebbe rappresentare una vera e propria occasione: con Higuain sul piede di partenza, Benzema potrebbe ereditarne il posto in rosa. Il francese è stato il miglior compagno di attacco di Cristiano Ronaldo, che sarebbe disposto a fare carte false pur di riaverlo al suo fianco.

Anche per quanto riguarda l’Inter, l’attaccante del Real Madrid potrebbe essere una buona soluzione: se Lautaro dovesse prendere la strada per Barcellona, una coppia offensiva formata da Benzema e Lukaku sarebbe una bomba ad orologeria per le difese avversarie. Il pressing di mercato delle italiane potrebbe essere eluso da una scelta più sentimentale dell’attaccante transalpino: Benzema, infatti, non ha mai nascosto che gli piacerebbe finire la propria carriera all’Olympique Lione ed a 32 anni questo tipo di ragionamento inizia a prendere forza.

