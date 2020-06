Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sull’attacco con la dirigenza chiamata a rimpiazzare Higuain. Possibile nuovo affare con una big inglese

A meno di clamorose sorprese Gonzalo Higuain lascerà la Juventus nella prossima sessione di calciomercato, che dovrebbe svolgersi dal 1° settembre al 5 ottobre. Il rapporto tra il club bianconero e il centravanti argentino è ormai ai minimi storici, con il futuro del 32enne di Brest ad oggi tra River Plate e Stati Uniti, precisamente Dc United dove milita il fratello Federico. Bisognerà però trovare la formula giusta (l’attaccante pesa a bilancio 18 milioni) in grado di evitare alla società presieduta da Andrea Agnelli una ‘sanguinosa’ minusvalenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, mossa Paratici per Chiesa | Offerto a sorpresa

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus il preferito per il post Higuain: scambio più soldi al Manchester City

Chi al posto di Higuain? Per adesso esce sicuramente dalla lista dei candidati Mauro Icardi, il Paris Saint-Germain lo ha infatti riscattato per circa 58 milioni di euro bonus compresi. Dunque con un sostanzioso sconto rispetto ai 70 milioni fissati dall’Inter nella scorsa estate. Rimangono così in lizza Milik del Napoli, Raul Jimenez del Wolverhampton e Gabriel Jesus del Manchester City. Proprio quest’ultimo sarebbe il preferito, poiché maggiormente ‘incastrabile’ in un eventuale tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Ma anche perché il più forte e quello con superiori prospettive di crescita. Il brasiliano ex Palmeiras è, tuttavia, anche quello maggiormente costoso tra ingaggio (sui 6 milioni) e cartellino: almeno 60 milioni di euro.

Pep Guardiola non vorrebbe privarsene, ma indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra danno il 23enne di San Paolo desideroso di cambiare aria, magari proprio di trasferirsi in Serie A alla quale fu vicino già nell’estate 2016; l’Inter appena passata a Suning fu sconfitta verso il traguardo proprio dai ‘Citizens’, che per convincerlo misero in campo – oltre ai soldi – proprio il ‘fascino’ del loro allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuova destinazione per Pjanic | L’erede lo porta Mendes

Per aprirsi un varco, Paratici potrebbe puntare sugli ottimi rapporti con la dirigenza del City, come testimonia lo scambio Cancelo-Danilo (con soldi alla Juve) avvenuto nel mercato estivo 2019. Il Cfo juventino può pensare di proporre un affare simile, nello specifico il cartellino di Ramsey, preso a zero e ora valutato sui 28 milioni, più un cash di 32 milioni per complessivi 60 milioni di euro, la cifra in sostanza richiesta dagli inglesi.

R.A.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, shock Gasperini | “Ho avuto il coronavirus, pensavo di morire”