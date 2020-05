Atalanta, shock Gasperini | “Ho avuto il coronavirus, pensavo di morire”

I campionati italiani sono pronti a ripartire ma la macchia della pandemia non sarà cancellata. Il racconto del tecnico che ha avuto il coronavirus

Il calcio vuole ripartire dopo che tutti hanno vissuto delle settimane e dei mesi difficili a causa dell’emergenza coronavirus che rimarrà per sempre impressa nella mente di tutti. Tra le città più colpite troviamo Bergamo e proprio lì, dove si trova l’Atalanta, ci sono stati anche casi di positività all’interno del club.

Atalanta, Gasperini racconta la sua esperienza: “Ho avuto il coronavirus”

A confermarlo è il tecnico Gian Piero Gasperini, che ha annunciato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di aver avuto il Covid-19. Queste le sue parole: “Il giorno prima della partita di Valencia stavo male e il pomeriggio della gara ancora peggio. Non avevo una bella faccia, era il 10 marzo e le due notti successive ho dormito poco. Mi sentivo a pezzi, non avevo la febbre ma è come se l’avessi avuta a 40. Vicino a Zigonia c’è un ospedale, ogni due minuti sentivo le sirene di un’ambulanza e sembrava di essere in guerra. La notte pensavo: ‘Se vado in ospedale cosa succede? Non posso andarmene ora, ho tante cose da fare’, scherzavo per esorcizzare ma lo pensavo davvero”.

Il test: “Non ho mai fatto il tampone ma ho sempre rispettato il distanziamento da moglie e figli. Dieci giorni fa ho fatto il test sierologico e mi ha confermato che ho avuto il Covid-19, ho gli anticorpi ma ciò non vuol dire che sono immune. Ora Bergamo è triste e dignitosa, la tristezza è profonda e la respiri ovunque, per strada, negli occhi della gente e nei silenzi del mio collaboratore che ha perso il padre. Il picco storico di felicità sportiva è coinciso con il dolore più grande della città”.

Ripartenza: “Avevamo tutto l’interesse a cristallizzare la classifica e a giocarci solo la Champions League, ma i ragazzi hanno tanta voglia di giocare e sono orgoglioso di questa Atalanta”.

