Coronavirus, UFFICIALE | 17 positivi nei controlli a tappeto

Mentre il calcio prova a ripartire arrivano notizie poco confortanti dal campionato. C’è il comunicato ufficiale sull’esito dei tamponi: ben 17 persone sono risultate positive

Il calcio è pronto a ripartire in tutto il mondo, o quantomeno ci sta provando. È stata fissata la ripartenza per diversi campionati e sono partiti i controlli a raffica verso dirigenti, staff e giocatori. In Inghilterra hanno fatto i test a tutti i club della Championship e anche quattro società della League Two.

Nell’equivalente della Serie B italiana, dopo i controlli effettuati su 24 squadre e quindi a 1058 persone, ne sono risultate positive dieci appartenenti a otto club, così come comunicato ufficialmente dall’EFL. In League Two, invece, su 135 persone controllate sono state trovate sette positività di tesserati appartenenti a tre squadre.

Coronavirus, controlli a tappeto per le squadre inglesi: parte l’isolamento per i positivi

Sono in totale 17 i casi di coronavirus presenti tra giocatori, staff e dirigenti delle squadre di Championship e League Two. Sicuramente non il risultato sperato per garantire con la massima sicurezza la ripartenza dei campionati.

Nel comunicato è riportato che i positivi “si autoisoleranno in linea con il protocollo fornito dall’EFL e solo coloro che in seguito otterranno un risultato negativo potranno accedere alle strutture e al campo di allenamento”.

Per quanto riguarda la League One, invece, non sono stati ancora effettuati i test e non sembrerebbero essere in programma.