Il Milan programma la prossima sessione di calciomercato: la dirigenza rossonera avrebbe già chiuso due acquisti per il 2020/21

In attesa del ritorno in campo, fissato il prossimo 20 giugno, il Milan programma da tempo la stagione che verrà con il calciomercato estivo pronto a regalare sorprese. Un 2020/21 all’insegna della rivoluzione, l’ennesima, quella pronta ad essere vissuta dal club di via Aldo Rossi. In tal senso la dirigenza rossonera avrebbe già chiuso un doppio colpo: ecco chi vestirà la maglia del Milan.

Calciomercato Milan, due affari in chiusura: c’è l’ok!

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, il Milan avrebbe definito un doppio colpo per la prossima sessione di mercato. Due giovani talenti per la squadra che con ogni probabilità sarà affidata a Ralf Rangnick. Si tratta di Dominik Szoboszlai e Florentino Luis. Il primo, sorpresa a centrocampo del Salisburgo, è un classe 2000 dalle grandi doti fisiche che ha collezionato 5 reti e 8 assist in 30 presenze con la maglia degli austriaci.

Un rinforzo in prospettiva che arriverebbe in prestito con opzione di acquisto in favore del ‘Diavolo’. Discorso simile quello che riguarderebbe Florentino Luis, mediano del Benfica da tempo sul taccuino di Gazidis. Il 20enne, nonostante la lunga scadenza con il club portoghese, arriverebbe in prestito biennale in quel di Milanello. In tal senso, ci sarebbe anche già l’ok dei due club pronti ad accontentare le richieste del Milan, la prossima estate.

Un doppio affare che andrebbe a rimpiazzare, almeno in parte, le numerose uscite nel centrocampo rossonero. Bonaventura, Biglia e non solo: in casa milanista si ridisegna la mediana per l’arrivo di Rangnick.

S.C