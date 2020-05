Calciomercato Juventus, Mourinho-Zidane-Sarri | Intreccio shock!

Da Sarri a Zidane e Mourinho, il calciomercato della Juventus potrebbe aprirsi con un clamoroso colpo di scena: ecco cosa può accadere

La Juventus lavora alla prossima gara contro la Sampdoria che rappresenterà lo storico ritorno in campo dopo l’emergenza Coronavirus. Se da un lato a parlare sarà il campo, dall’altro il calciomercato estivo rischia di riservare non poche sorprese alla Juventus. Dalla Spagna arriva la clamorosa suggestione che può sconvolgere i piani bianconeri: ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Juventus, svolta da Madrid: rivoluzione in panchina!

Secondo quanto riportato da ‘DonDiario‘, in casa Real Madrid potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda la panchina. Se al momento Zidane sembra restare saldamente alla guida delle ‘Merengues’, la situazione potrebbe essere stravolta tra poche settimane. Florentino Perez e Josè Mourinho hanno mantenuto degli ottimi rapporti durante l’avventura del portoghese in quel di Madrid.

Con Arbeola, fedelissimo dello ‘Special One’ che potrebbe affacciarsi al ruolo di allenatore già quest’anno, può affacciarsi una soluzione clamorosa. Mou e Arbeloa di nuovo a Madrid, alla guida del Real per l’anno prossimo. Una possibilità scioccante che coinciderebbe con l’addio di Zinedine Zidane, mai troppo convincete sin dal suo ritorno sulla panchina dei ‘Blancos’. Con Mourinho ed Arbeola a Madrid, il francese tornerebbe di prepotenza nel mirino della Juventus che saluterebbe, nel frattempo, Maurizio Sarri.

L’ex fantasista bianconero rimane uno dei sogni per la futura guida tecnica della ‘Vecchia Signora’ mentre con Sarri, anche in ottica mercato, le vedute in casa Juventus sarebbero troppo diverse aprendo di fatto ad un addio nella prossima estate.

