La Juventus lancia uno sguardo importante anche al mercato dei parametri zero. Un ex Barcellona potrebbe fare proprio al caso della squadra di Maurizio Sarri

Ormai è ufficiale: la stagione calcistica in Italia riprenderà a giugno dopo mesi di pausa forzata dovuti all’emergenza Coronavirus. La Juventus punta dritta all’ennesimo scudetto, mentre al di fuori del terreno di gioco la dirigenza è al lavoro sulla squadra del prossimo anno. Proprio lo stop dovuto al Covid-19 porterà ad inevitabili conseguenze anche dal punto di vista economico, persino per le big di Serie A come i bianconeri. Per questo motivo non è da escludere che i campioni d’Italia possano anche tornare con decisione sul mercato degli svincolati, lì dove non mancano di certo chance importanti.

Calciomercato Juventus, occhio agli svincolati: Pedro colpo a zero

Con l’arrivo della pandemia mondiale, la Juventus ha dunque risentito dal punto di vista economico. Una crisi che potrebbe avere conseguenze anche sulle strategie di mercato, come confermato anche da ‘Don Balon’ che per questo motivo rilancia con forza il nome di Pedro per la società di Torino. L’ex attaccante esterno del Barcellona vedrà infatti a fine giugno scadere il proprio contratto con il Chelsea, club con il quale dovrebbe comunque terminare la stagione in sospeso, per poi andare a caccia di una nuova destinazione.

In questo senso la Juventus sembra essere una delle migliori opzioni per il calciatore delle Canarie, vista la possibilità di lottare per i massimi traguardi sia in Italia che in Europa. Al momento, Pedro non ha preso una decisione su nessuna delle offerte che ha attualmente sul tavolo, in attesa della fine di questa stagione. Lo spagnolo era infatti finito anche nel mirino di club come Newcastle, Tottenham, Inter ed anche Barcellona.

Dagli ambienti blaugrana però escludono un eventuale cavallo di ritorno, motivo per cui un ricongiungimento con Sarri alla Juve potrebbe rappresentare l’ipotesi più stuzzicante per il campione del mondo iberico.

