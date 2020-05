La notizia dell’ufficialità del trasferimento di Icardi al PSG non ha scosso la Juventus: i bianconeri sono pronti a rilanciare per il nuovo attaccante.

In questa ultima domenica di maggio l’Inter ha annunciato ufficialmente la cessione di Icardi al PSG, all’interno dell’operazione ci sarebbe anche una clausola anti-Juventus. Uno degli obiettivi storici dei bianconeri sembra essere definitivamente sfumato, ma Paratici non sembra essersi perso d’animo: il ds della ‘Vecchia Signora’ è pronto ad alzare la posta per un altro attaccante. La Juventus potrebbe tentare di accontentare Maurizio Sarri con uno dei suoi pupilli in avanti: Arkadiusz Milik.

Calciomercato Juventus, alzato il tiro per Milik | Contratto da 5 milioni!

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, la Juventus avrebbe deciso di superare la cessione di Icardi al PSG con l’acquisto di Arkadiusz Milik. I bianconeri avrebbero pronto un contratto da 5 milioni di euro annui per l’attaccante polacco, che nel 2021 andrebbe in scadenza con il Napoli. L’obiettivo di Paratici sarebbe quello di sostituire in rosa Higuain, ormai considerato partente a Torino, con l’acquisto di Milik. La Juventus potrebbe sostituire un pupillo di Sarri con un altro pupillo del tecnico di Bagnoli: l’attaccante polacco è pronto a lasciare il Napoli in estate.

Il rinforzo in avanti per la Juventus sembra prendere sempre di più le fattezze di Milik: i bianconeri sono pronti ad offrire all’attaccante del Napoli un contratto importante. Il polacco ha grandi doti aggregative, che potrebbero essere molto funzionali nella visione tattica di Sarri: Dybala e Cristiano Ronaldo potrebbero essere i primi a trarre giovamento dai movimenti offensivi di Milik. A scontrarsi con i piani della ‘Vecchia Signora’ ci sarebbe Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro, infatti, sarebbe disposto a cedere l’attaccante polacco all’Arsenal ad un prezzo inferiore, pur di non lasciarlo alla Juventus. De Laurentiis, inoltre, avrebbe tentato di rinnovare il contratto all’attaccante con un importante aumento dell’ingaggio: Milik, però, avrebbe in mente solamente i bianconeri.

RM

