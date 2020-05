Arriva direttamente dalla Spagna l’ultima bomba relativa all’attacco della Juventus. I bianconeri pronti ad una super offerta

Cristiano Ronaldo e la sua Juventus scaldano i motori in vista del prossimo ritorno in campo fissato per giugno. La fame di successi dei bianconeri e soprattutto del cinque volte Pallone d’oro non si placa e in vista delle prossime annate si punta ad un nuovo colpaccio in stile CR7 per formare una squadra di livello assoluto. La dirigenza torinese è infatti costantemente al lavoro per potenziare l’organico a disposizione di Maurizio Sarri. L’ultima bomba in tal senso arriva direttamente dalla Spagna con protagonista l’asso del PSG, Kylian Mbappe. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: super offerta per Mbappe

Kylian Mbappé è uno dei calciatori che suscita più interesse tra le big d’Europa con il Real Madrid spesso accostato proprio al talento classe 1998. Nonostante l’avvicinamento alla società iberica, ‘Don Balon’ rilancia una clamorosa bomba di mercato riguardante la Juventus. Stando alla testata spagnola i bianconeri di Torino avrebbero in mente un piano per arrivare al campione del mondo transalpino.

La Juventus vorrebbe infatti approfittare degli ultimi anni di carriera di Cristiano Ronaldo per unire al portoghese quello che sembra essere il suo erede designato. Ad alimentare le voci anche le recenti dichiarazioni dello stesso Mbappe che ha definito a più riprese CR7 come suo idolo, senza contare che lo stesso numero sette bianconero in passato non ha perso occasione per elogiare il fenomeno del Paris Saint Germain. Per portare a compimento quello che ad oggi appare come un sogno la Juve sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 230 milioni di euro per l’attaccante francese. Una cifra imponente che sbaraglierebbe la concorrenza. L’investimento della società di Agnelli sarebbe comunque alimentato dalle cessioni dei vari Miralem Pjanić, Mattia De Sciglio, Alex Sandro e Federico Bernardeschi.

