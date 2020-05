Calciomercato Inter, addio Marotta | Arriva la smentita

Dopo l’articolo di oggi de “Il Messaggero” sul malcontento di Beppe Marotta, lo stesso amministratore delegato dei nerazzurri ha smentito la notizia

L’edizione odierna de “Il Messaggero” ha diretto l’attenzione anche sulla situazione dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, sottolineando il malcontento del dirigente nerazzurro rispetto ai tempi felici alla Juventus con la sua voglia anche di cambiare squadra, come si legge in fondo al pezzo.

Calciomercato Inter, Marotta non ci sta

Nella giornata di oggi è arrivata la stessa smentita dell’ad nerazzurro come riporta in esclusiva calciomercato.it, che non si è voluto esporre ufficialmente rispetto all’articolo de “Il Messaggero” con una situazione, che si è venuta a creare, davvero scomoda per tutti.

Attualmente l’amministratore dell’Inter è concentrato sulle varie situazioni da risolvere dopo l’addio definitivo di Mauro Icardi, trasferitosi a titolo definitivo al Paris Saint-Germain. Vanno risolte, infine, anche il futuro di alcuni calciatori di proprietà del club nerazzurro con la possibilità di essere ancora più competitiva in vista della prossima stagione.

L’Inter pensa al futuro con il perno rappresentato proprio dallo stesso Marotta, che non vede l’ora di trionfare anche con il club nerazzurro dopo i trionfi in bianconero.

