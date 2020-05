Coronavirus, arriva la notizia del primo calciatore morto per la malattia: il giocatore aveva 25 anni, ecco di chi si tratta

Arriva la notizia del primo calciatore morto per il coronavirus. Si tratta di Deibert Frans Roman Guzman, aveva 25 anni ed era un giocatore dell’Universitario del Beni. Il club milita nella Seconda Divisione in Bolivia, l’equivalente della nostra Serie B. La notizia si apprende dalla testata iberica ‘Marca’. Come lui, sono morti anche suo padre, dirigente, e suo zio, allenatore, anche loro a causa della malattia. La tragedia sconvolge il mondo del calcio boliviano, il cui presidente della federcalcio, Angel Suarez, ha espresso un messaggio di cordoglio: “Esprimiamo le nostre sincere condoglianze agli amici e alla famiglia di Deibert Roman Guzman e chiediamo a Dio forza in questi tempi difficili”.

