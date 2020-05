Buone notizie per il Milan: potrebbe esserci già il primo colpo in uscita da parte dei rossoneri, la Bundesliga è pronta ad accoglierlo definitivamente.

L’estate del Milan si preannuncia determinante: il futuro del club meneghino potrebbe essere scandito dalla rivoluzione che la dirigenza rossonera vorrebbe attuare nel prossimo mercato. Ivan Gazidis vuole rifondare il Milan, ripartendo da giovani di grandi prospettive. Per riuscire in una simile impresa, oltre che una guida tecnica capace di valorizzare i talenti, servono grandi risorse economiche: la prima questione potrebbe essere risolta con l’arrivo di Ralf Rangnick, mentre la seconda con un grande mercato in uscita. La prima cessione dei rossoneri potrebbe essere in Bundesliga.

Calciomercato Milan, André Silva verso il riscatto | Le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, l’Eintracht Francoforte sarebbe intenzionato a riscattare André Silva dal Milan. L’attaccante portoghese è uno dei protagonisti del ritorno in campo della Bundesliga dopo la sosta per il ‘Coronavirus’: André Silva, a segno anche oggi, ha messo a referto già 3 reti nelle quattro partite giocate dopo il rientro. Un ruolino di marcia importante che sembrerebbe aver convinto il club tedesco a riscattarlo a fine stagione: il portoghese, attualmente, è in prestito biennale dal Milan.

La prima cessione del mercato rossonero potrebbe essere André Silva, dopo che l’Eintracht Francoforte sembra essersi convinto a riscattarlo. L’attaccante portoghese era arrivato a Milano con grandi aspettative e inizialmente aveva conquistato i tifosi rossoneri: un’infatuazione che si è rivelata un fuoco di paglia, con l’attaccante che ha dovuto lasciare il ‘Diavolo’. Dopo il prestito al Siviglia, quello con il club tedesco sembra essere destinato a tramutarsi in un trasferimento definitivo: la nuova casa di André Silva potrebbe essere la Bundesliga.

Il Milan batte il primo colpo in uscito: l’Eintracht Francoforte sembra essersi convinto in maniera definitiva su André Silva, riscatto imminente!

RM

