L’asse di mercato fra la Juventus e il Barcellona sta coinvolgendo diversi giocatori: su uno dei talenti seguiti dai bianconeri, però, ci sarebbe il City.

La Juventus ed il Barcellona nelle ultime settimane stanno avendo contatti frequenti: sul tavolo ci sono i discorsi di mercato relativi a diversi giocatori. I catalani avrebbero palesato il proprio interesse per Pjanic e hanno aperto anche all’inserimento i De Sciglio. I bianconeri, invece, troverebbero in Arthur Melo e Nelson Semedo i due profili più graditi per la prossima stagione. Gli interessi della Juventus potrebbero trovare come ostacolo un altro catalano, che attualmente allena in Premier League: Pep Guardiola.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Pjanic | Cinque giovani nel mirino

Calciomercato Juventus, ostacolo Guardiola per Semedo | Pronti 35 milioni!

L’interesse della Juventus per Nelson Semedo potrebbe sfumare per ‘colpa’ di Guardiola: secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Manchester City avrebbe pronta un’offerta da 35 milioni di euro per il terzino portoghese del Barcellona. Il tecnico catalano avrebbe individuato in Semedo l’uomo giusto per sostituire Cancelo: il portoghese arrivato in Premier proprio dalla Juventus, ha deluso le aspettative dei ‘Citizens’. La tendenza di Guardiola a puntare su esterni difensivi molto tecnici e con spiccate doti offensive lo hanno portato a guardare in casa del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, futuro Allegri | Offerta clamorosa e annuncio ufficiale

Si complica la strada che porta la ‘Vecchia Signora’ a Nelson Semedo: sull’esterno di origini capoverdiane sembra essere piombato il Manchester City. Per la Juventus, trovare un rinforzo importante per gli esterni sembra essere una delle priorità del prossimo mercato: con De Sciglio che sembra sempre più destinato a partire, la fascia destra potrebbe essere ancora più scoperta. Mentre Paratici si guarda intorno, il club inglese sembra essere pronto a dare l’assalto definitivo all’esterno blaugrana classe ’93.

La Juventus vede allontanarsi Nelson Semedo: sul terzino del Barcellona potrebbe esserci stato il via libera di Pep Guardiola, che lo vuole al Manchester City.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, maxi affare con il Chelsea | Nome a sorpresa

Stop definitivo Serie A, Gravina: “Ecco l’algoritmo per decidere la classifica”

Inter, scontro Conte-società sul mercato | Ecco il motivo