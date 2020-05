Calciomercato Juventus, grana a centrocampo | I dettagli

Grana Pjanic in casa Juventus, sempre più complesso lo scambio con Arthur e il Barcellona non sembra intenzionato a voler spendere troppo.

Un futuro bianconero che sembra farsi sempre più complesso per Miralem Pjanic. La Juventus pare intenzionata a cedere il giocatore bosniaco: su di lui ci sono Barcellona e Paris Saint-Germain, ma la cessione non sembra essere semplice. A complicare i piani è soprattutto la volontà di Arthur di restare a Barcellona. Il brasiliano è l’uomo chiesto in cambio dalla Juventus, ma l’ex Gremio è intenzionato a restare in Catalogna per giocarsi le sue carte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Bayern offre lo scambio | La risposta di Paratici

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bernardeschi out | Scambio in Francia

Calciomercato Juventus, via Pjanic: il primo nome resta Jorginho

Possibili grane nel centrocampo bianconero con l’ex Roma protagonista, dunque. Come rimpiazzo per Pjanic, il primo nome della lista juventina resta Jorginho. L’italo-brasiliano è un pupillo di Sarri, con il tecnico toscano che lo ha avuto sia a Napoli che al Chelsea. Il club inglese non sembra però intenzionato a lasciarlo partire alla leggera visti i 60 milioni di euro spesi due estati fa.

Per tutte le ultime notizie di calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco che nel frattempo la Juventus sonda dunque il terreno in merito alle possibili alternative. Arthur sembra destinato a sfumare, ma si guarda anche in casa Paris Saint-Germain, con i nomi di Verratti e Paredes. L’italiano pare essere una trattativa davvero complessa, più facile invece arrivare all’argentino. E in tutto questo continua comunque a ruotare il futuro di Pjanic. Il bosniaco sogna Barcellona, ma il club catalano non sembra intenzionato a voler spendere cifre troppo elevate per un giocatore di 30 anni. E lo stesso sembra voler fare il Paris Saint-Germain, con Leonardo che monitora attentamente la situazione e che è pronto a lanciare l’assalto. Nel frattempo il bosniaco sarebbe stato offerto anche al Manchester City di Guardiola, ma gli inglesi avrebbero rifiutato la proposta.

Ed ecco allora che l’ipotesi transalpina potrebbe rivelarsi concreta. Chissà che la dirigenza non possa fare un tentativo per il bosniaco inserendo proprio Paredes per il fatto di non voler spendere cifre troppo elevate. La Juventus vorrebbe però ricavare il massimo dalla cessione di Pjanic, essendo probabilmente l’ultima chance per ottenere un cospicuo guadagno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Kante | Maxi affare in vista!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | Maxi affare col Milan