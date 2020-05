Calciomercato Juventus, addio Pjanic | Cinque giovani nel mirino

Miralem Pjanic potrebbe salutare la Juventus al termine della stagione. Cinque giovani nel mirino per la possibile cessione del centrocampista bosniaco

Miralem Pjanic non farebbe più parte ormai da tempo del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Il suo addio è ormai certo al termine della stagione: sulle sue tracce ci sarebbe il forte pressing del Barcellona, pronto a rinforzare il centrocampo con un giocatore con le sue caratteristiche. Il bosniaco può ricoprire la posizione di vertice basso davanti alla difesa oppure quella di interno di un centrocampo a tre.

Calciomercato Juventus, da Alena a Puig: la lista di cinque giovani

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” il club bianconero avrebbe così stilato una lista di cinque giovani talenti blaugrana per inserirli come possibili contropartite: Francisco Trincao​, Pedri, Riqui Puig, Carles Aleñá e Ilaix Moriba. Si tratta così di giovani interessanti con tanto potenziale che potrebbero così diventare davvero stelle mondiali. A Torino lo sanno bene e così sarebbero così partite le prime trattative con il Barcellona per quanto riguarda la cessione di Pjanic.

