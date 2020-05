Juventus, assalto a Jorginho: tre giocatori offerti al Chelsea. Sul piatto i cartellini di Rabiot, Douglas Costa e Bernardeschi.

Pupillo di Sarri, Jorginho sembra essere il grande obiettivo di mercato per il centrocampo della Juventus. Nella mediana bianconera c’è la grana Miralem Pjanic, con il bosniaco in uscita e nel mirino di Barcellona e Paris Saint-Germain. Per rimpiazzarlo Jorginho resta il primo obiettivo, ma il Chelsea non è intenzionato a lasciarlo partire per una modica cifra, considerando i 60 milioni spesi due estati fa.

Calciomercato Juventus, tre giocatori per Jorginho

La Juventus non sembra però intenzionata ad offrire al Chelsea una cifra simile e sembra intenzionata a proporre ai ‘Blues’ un incredibile 3×1. Secondo quanto riferito da ‘Sport’, il club bianconero è pronto a mettere sul piatto il cartellino di tre giocatori per arrivare al centrocampista italo-brasiliano.

Con tutta probabilità si tratterebbe di Douglas Costa, Bernardeschi e Rabiot. Tutti e tre sono in uscita dal club bianconero e la Juventus li ritiene certamente sacrificabili. Sembra difficile però che Paratici e la dirigenza possano decidere di inserire tutti e tre i giocatori in un solo scambio. La proposta resta certamente interessante, ma resterà da capire anche se il Chelsea è intenzionato o meno ad accettarla. Jorginho è comunque un elemento importante per la rosa di Lampard e nessuno dei tre nomi proposti andrebbe a ricoprire quell’incarico di ‘regista’ che l’ex Napoli ha all’interno della squadra inglese.

Non è da escludere che il club inglese possa formulare una controproposta alla Juventus, chiedendo di inserire magari il cartellino di uno solo tra questi giocatori insieme ad un conguaglio economico.

