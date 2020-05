Calciomercato Juventus, maxi affare con il Chelsea | Nome a sorpresa

Sempre molto attiva la Juventus, pronta a rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione: maxi affare in vista!

La Juventus continua ad essere una delle protagoniste anche in sede di calciomercato. Il club bianconero potrebbe così pensare ad un maxi affare con il Chelsea anche con un nome a sorpresa per l’attacco.

Calciomercato Juventus, non solo Emerson: spunta l’idea Giroud

Da tempo la Juve vorrebbe rinforzare le corsie esterne: il profilo dell’italo-brasiliano Emerson Palmieri è ormai seguito da tempo dal club bianconero. Oltre al solito Jorginho, anche l’ex Roma e Palermo sarebbe in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere di Torino” è spuntato nelle ultime ore anche il nome di Olivier Giroud. Ad un passo dall’Inter a gennaio, l’attaccante francese ha firmato il prolungamento contrattuale con i “Blues” fino al 2021. Ma ciò non significa che non potrebbe cambiare squadra in estate. La Juventus potrebbe pensare a lui per sostituire anche Gonzalo Higuain visto che si tratta di un’alternativa di grande esperienza e qualitativamente di spessore.

Un maxi affare con il Chelsea con il futuro di Miralem Pjanic sempre da valutare nelle prossime settimane. La Juventus non sta ad aspettare.

