Calciomercato Inter, addio Icardi | Assalto alla stellina!

Calciomercato Inter, la cessione di Mauro Icardi può permettere ai nerazzurri l’assalto ad un obiettivo nel mirino da tempo

Possibile svolta nel mercato dell’Inter, con l’accordo con il Psg in vista per la cessione di Icardi. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la definizione dell’affare, con il riscatto da parte dei francesi per 50 milioni più 8 di bonus, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. I nerazzurri, anche rinunciando a una parte dei 70 milioni inizialmente previsti, mettono un tassello importante nelle proprie strategie. Evitando un’altra stagione di strascichi polemici e togliendo, almeno per il momento, il giocatore dal radar della Juventus. In più, i soldi freschi nelle casse del club potrebbero permettere l’assalto deciso a Sandro Tonali, bruciando proprio i bianconeri. Per il centrocampista, il Brescia continua a chiedere 50 milioni, l’Inter è ferma a un’offerta da 35 + 5. Ma con in mano l’assegno dell’affare Icardi, può cambiare tutto.

N.L.C.