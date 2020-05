Inter, scontro Conte-società sul mercato | Ecco il motivo

Inter al lavoro sul calciomercato, ma ci sono motivi di scontro tra il tecnico Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra: ecco perché

L’Inter prepara una sessione di calciomercato piuttosto importante. I nerazzurri dovranno proseguire sul sentiero di rafforzamento avviato in questa stagione per essere maggiormente competitivi per il titolo, nella lotta contro la Juventus che si annuncia anche su diversi obiettivi in sede di trattative. Ma dal punto di vista delle strategie, pare non esserci comunanza di vedute al cento per cento tra Antonio Conte e la dirigenza.

Calciomercato Inter, ‘no’ di Conte a Tonali

Il club spinge forte per arrivare a Sandro Tonali, per rinforzare il centrocampo, ma si tratta di un nome che stando a ‘Tuttosport’ non entusiasmerebbe Conte. Rispetto al giovane centrocampista bresciano, l’allenatore vorrebbe un profilo più pronto e capace di incidere da subito. In cima ai suoi pensieri c’è sempre Arturo Vidal, per riavere il quale farebbe carte false.

D’altro canto, la dirigenza non condivide invece l’idea di gettarsi sul cileno. Il motivo è stato spiegato da Piero Ausilio nel corso della sua lunga intervista a ‘Sky Sport’: “Abbiamo un parco centrocampisti molto forte. Eriksen è arrivato a gennaio, come tutti quelli arrivati in quel periodo ha bisogno di tempo. Pensate a campioni come Platini e Zidane, non ho mai visto un giocatore che arriva in Serie A e fa subito la differenza”. In quella zona del campo, dunque, l’Inter pensa che sia Eriksen il giocatore su cui puntare con decisione come valore aggiunto per il futuro.

