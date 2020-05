Calciomercato, Messi via da Barcellona nel 2021 | Ecco la destinazione

Barcellona, il rinnovo di Messi sembra farsi complicato. Possibile un ritorno in patria nel 2021: è il sogno del Newell’s Old Boys.

Un contratto in scadenza nel 2021 e un rinnovo che appare lontano. Nella prossima estate Lionel Messi potrebbe essere il grande sogno di tantissimi club europei. La stella argentina resta il sogno dell’Inter, ma per lui si è anche parlato di un’ipotesi Manchester City dove poter riabbracciare Pep Guardiola. Ma se davvero Messi dovesse lasciare Barcellona nel 2021, sembra che l’ipotesi più calda porti al momento ad una pista argentina.

Calciomercato, Messi via da Barcellona: c’è il Newell’s

Arrivato in Spagna da ragazzino, Leo Messi potrebbe tornare nel suo paese natio e concludere lì la propria carriera. E potrebbe farlo proprio nella sua città e nel club in cui militava quando era un bambino, prima di trasferirsi a Barcellona. Si tratta del Newell’s Old Boys, squadra di Rosario, a cui Messi è particolarmente legato e di cui è anche tifoso.

A tal proposito ha recentemente parlato il vice-presidente del club rosarino, Cristian D’Amico. “Se Messi lascerà il Barcellona nel 2021, lo farà solo per venire a giocare da noi, nel club in cui ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio”. Un messaggio chiaro, che fa presagire quello che può essere il futuro. Secondo ‘Don Balon’, la possibilità di un rinnovo resta davvero complessa, soprattutto per via del rapporto ormai logoro tra la ‘Pulga’ e il presidente catalano Bartomeu. Ed ecco allora che l’ipotesi di vestire la maglia della prima squadra dei ‘Leprosos’, sembra farsi davvero concreta.

Sullo sfondo restano le big d’Europa, con Inter e Manchester City che sperano. Resterà da capire se l’argentino rinnoverà con il Barcellona e, se così non sarà, se vorrà affrontare un’ultima grande sfida in Europa oppure tornare in quella che è da sempre casa sua per concludere lì la sua carriera.

