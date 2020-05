Serie A e Coppa Italia, l’attacco di Bellinazzo: “Ecco il vero problema”

Serie A e Coppa Italia al via, il giornalista Marco Bellinazzo risponde alle polemiche sul calendario: ecco il vero nodo per concludere la stagione

Il nuovo via del campionato avverrà, come pare certo, il 20 giugno, con le fasi finali della Coppa Italia a venire disputate nella settimana precedente. Una scelta che non troverebbe d’accordo alcune delle squadre coinvolte, tra cui l’Inter. Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole 24 Ore’, interpellato da ‘Radio Marte’, ha replicato alle polemiche nerazzurre: “Si tratta di una polemica stucchevole. Il vero problema è che si è fatto di tutto per ripartire, ma non per concludere la stagione, alla luce del protocollo. Bisognerà capire inoltre come effettuare le trasferte tra regioni, considerando la situazione attuale della Lombardia e di chi vi risiede. Se al momento è ancora in dubbio che gli abitanti possano lasciare la regione, come si giocherà Napoli-Inter?“.

Inoltre, Bellinazzo ha spiegato: “C’è stato un danno economico importante, soprattutto in termini di sponsor e di ricavi da stadio a cui rinunciare. Almeno, si sono recuperati i diritti tv. Penso che per concludere tutto, visto che mancano 12 giornate, la soluzione migliore sarebbe stata effettuare i playoff. Il ministro Spadafora? Penso che quando parla di politica sportiva dia la sensazione di non sapere bene che cosa stia dicendo”.

