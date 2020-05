Anche il calendario di Serie A per la ripresa è ormai definito: il 20 giugno si riprenderà con i recuperi della 25 giornata

Il 20 giugno riprende il campionato di Serie A. C’era attesa ora per il calendario e le prime partite che avrebbero segnato il ritorno del calcio in Italia dopo la pandemia. Come riporta ‘Sky Sport‘, l’ultim’ora è che si riprenderà con i recuperi della 25 giornata che si giocheranno quindi sabato 20 giugno e domenica 21. Dal 23 e 24 giugno, invece, si riprenderà con la 27 giornata: sarà un turno infrasettimanale, quindi, la prima giornata completa della nuova Serie A. Per la Coppa Italia, invece, 13 e 14 in campo le semifinali e il 17 giugno la finale.

Serie A, si ricomincia: ecco le gare del 20 giugno

Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Sono questi i primissimi match che ridaranno vita al campionato di Serie A, dopo l’emergenza Coronavirus degli ultimi tre mesi. I bergamaschi proveranno ad insidiare la terza posizione della squadra di Conte, allungando ipoteticamente a +6 sulla Roma e +12 sul Napoli. Martedi 23 e mercoledi 24 giugno, invece, spazio all’intera 27esima giornata.

Tra i match di spicco sicuramente Atalanta-Lazio ma anche Inter-Sassuolo e Roma-Sampdoria. Quattro giorni dopo sarà il turno del doppio big match: Lazio-Fiorentina e Milan-Roma, con i rossoneri al momento lontanissimi dalla squadra giallorossa. Si giocherà quindi ogni 3-4 giorni con la giornata di chiusura, fissata a domenica 2 agosto, con Atalanta-Inter, Napoli-Lazio e Juventus-Roma che potrebbero rivelare non poche sorprese.

