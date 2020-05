Premier League, data decisa | I giorni della FA Cup

Arrivano novità importanti riguardo la ripartenza della competizione, ufficializzate le nuove date: tutti i dettagli sulla ripresa

Il calcio è pronto a ripartire in tutte le nazioni e, dopo l’annuncio riguardo l’Italia, anche in Inghilterra arrivano novità importanti. Alla fine di giugno le squadre torneranno in campo anche per disputare l’Emirates FA Cup, che ripartirà dai quarti di finale.

A differenza della Coppa Italia, che si giocherà tutta nell’arco di quattro giorni a metà giugno ripartendo dalla semifinale, la competizione inglese si concluderà a inizio agosto. Le gare saranno le seguenti: Leicester–Chelsea, Newcastle–Manchester City, Sheffield United–Arsenal e Norwich City–Manchester United.

Questo il calendario completo della FA Cup annunciato in questi minuti attraverso gli account social della competizione:

Quarti di finale – sabato 27 giugno e domenica 28 giugno

Semifinali – sabato 18 luglio e domenica 19 luglio

Finale – sabato 1 agosto.

Some provisional dates for your diary… 👀#EmiratesFACup — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 29, 2020

