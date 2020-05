Inter, in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it, l’ex nerazzurro Luis Suarez sulle voci di mercato tra Lautaro Martinez ed il Barcellona

Lautaro Martinez ed il Barcellona: storie di calciomercato che neanche il coronavirus è riuscito a smorzare. L’ex attaccante del Racing, ormai, è uno degli obiettivi dichiarati del club blaugrana, con Leo Messi sponsor d’eccezione per il proprio compagno di nazionale. Uno sponsor che, però, non ha ancora ammorbidito le rigide posizioni dell’Inter: 111 milioni di euro, altrimenti per vedere Lautaro Martinez con la camiseta del Barcellona ci sarà soltanto da accendere la PlayStation. “Gli do un consiglio: che resti in nerazzurro un altro anno e vinca qualcosa con questo club”: dritte pronunciate da chi ha vissuto (in maniera quasi leggendaria) sia gli ambienti lombardi che catalani, come Luisito Suarez: questa la sua intervista in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it.

Inter, Suarez su Lautaro: “Il Barcellona? Per guadagnare c’è tempo, e poi vincono anche senza di lui…”

“Capisco che l’interesse del Barcellona faccia piacere ad un calciatore e che Messi gli starà addosso con le telefonate ed i messaggi – spiega il doppio ex di nerazzurri e blaugrana, Luis Suarez – Ma a Lautaro consiglio di restare all’Inter ancora un altro anno. Ha bisogno di completare la sua maturazione e deve ottenere qualcosa di importante qui. Quelli del Barcellona vincono quasi tutti gli anni, non è che continueranno a farlo grazie al suo arrivo”.

“Se resta a Milano, invece, ha la possibilità di consacrarsi e di vincere un trofeo – conclude Suarez – Poi dopo deciderà il meglio per la propria carriera. Tanto è ancora giovane, per guadagnare c’è ancora tempo”.

