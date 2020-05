Coronavirus, il club infrange le regole sanitarie | Penalizzazione e multa!

C’è troppa frenesia in allenamento con esercitazioni che violano le regole post-pandemia Coronavirus: stangata per un club

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto il mondo del calcio in questi lunghi mesi. In alcuni Paesi, come la Germania il campionato è iniziato già da quindici giorni, mentre in Austria un club è stato sanzionato con sei punti di penalizzazione come svelato da “Austria Presse Agentur”. La Bundesliga austriaca non è ancora ricominciata e così il LASK Linz si trova improvvisamente secondo dopo la vetta conquistata pre-Coronavirus. Il motivo è stato quello di aver già voluto effettuare sessioni di allenamento di gruppo nonostante siano ancora vietate.

Coronavirus, che stangata per il Lask Linz

In Austria è possibile soltanto allenarsi in sedute con pochi calciatori, ma già da due settimane la squadra stava effettuando le partitine in allenamento. Così la società austriaca è stata multata di 75mila euro con il club che ha pubblicato le scuse per aver violato il protocollo tuttora in vigore.

Con questa penalizzazione il LASK si trova al secondo posto a -3 dal Salisburgo: ora il club ha già presentato il ricorso prima di disputare le ultime dieci partite di campionato per riprendersi la vetta.

Il Bundesliga austriaca dovrebbe ripartire a giugno: così il club cercherà di riconquistare la vetta persa attualmente per i punti di penalizzazione.

