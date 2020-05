Coppa Italia, le big si ribellano | L’Inter schiera la Primavera!

Finalmente si ritorna in campo, ma sarebbero nate altre polemiche per quanto riguarda la decisione sulla Coppa Italia: in campo la Primavera

La decisione dell’ufficialità della ripresa della Serie A e della Coppa Italia è arrivata nella serata di ieri con l’annuncio del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ma come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Inter, Juventus e Milan non avrebbero accolto con piacere la notizia della ripresa della Coppa Italia da disputare in appena tre giorni. Beppe Marotta sembra alquanto irritato sulla sua decisione e potrebbe anche decidere di mandare in campo la formazione Primavera contro la formazione di Gattuso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, una squadra in vendita | Incasso clamoroso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, colpo gratis | Si complica l’affare!

Coppa Italia, delusione big: la protesta dell’Inter

Prima dell’inizio del campionato, che partirà il 20 giugno, dal 13 in poi ci saranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia con Juventus-Milan e Napoli-Inter per poi disputare la finalissima il 17 giugno all’Olimpico.

Per tutte le ultime notizie di calciomercato e non solo CLICCA QUI!

La decisione è stata così giudicata in maniera negativa soprattutto dal club nerazzurro, che potrebbe protestare arriva ad una vera e propria provocazione, ossia quella di presentarsi al San Paolo con la formazione Primavera. Il timore sarebbe dovuto al tour de force da affrontare in pochi giorni per assegnare un titolo importante in campo nazionale prima della ripresa ufficiale della Serie A. I calciatori potrebbe incorrere a diversi infortuni dopo tanti mesi di inattività a causa dell’emergenza Coronavirus.

Anche il Milan con Scaroni che ha parlato di una scelta alquanto discutibile quella di riprendere a giocare dalla Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Ecco la sua nuova squadra

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | Nome a sorpresa dalla Spagna